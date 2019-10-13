محافظ الدقهلية: قبول طلبات نقل التلاميذ الجوازيين بالصف الأول الابتدائي لمدارسهم القريبة

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي قبول تحويل التلاميذ الجوازيين المقيدين بالصف الأول الابتدائي العام الماضي بحكم محكمة الي المدارس القريبة من محل إقامتهم.



وأشار شاروبيم إلى أن الموافقة جاءت من أجل جمع شمل الأسرة وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور وحفاظا على أبنائهم دون الإخلال بالكثافة، جاء ذلك بعد عرض التقرير المقدم من على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم على محافظ الدقهلية ظهر اليوم.



وأكد محافظ الدقهلية على أننا نعمل علي توفير مناخ مناسب لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من اجل نجاح العملية التعليمية ونعمل دائمًا على إيجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجه التلاميذ وأولياء الأمور.



وأوضح علي عبدالرؤف أن عدد التلاميذ المقيدين بحكم محكمة في العام الماضي يقدر بحوالي 2500 تلميذ وتلميذة سوف يتم توزيعهم على ما يقرب من 1300 مدرسة على مستوى المحافظة.



وكيل تعليم الدقهلية يعقد دورة تنشيطية لموجهى المواد والموجهين الأوائل

وعلي صعيد اخر كلف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار تدريب السادة الموجهين الاوائل وموجهى المواد الدرسية والمعلمين الاوائل والمعلمين للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للمعلم



عقدت اليوم ورشه عمل تنشيطية لموجهى المواد والموجهين الأوائل بمدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم

وصرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم الدقهلية أن هذا التدريب بوجه عام يأتى لرفع كفاءة معلمى المواد الدراسية المختلفة وفق المنظومة التعليمية الجديدة بالإضافة إلى ان البرنامج التدريبى يحتوى على دورة تتشيطية ومعلومات قوية وثرية تتيح التفاعل في بناء شخصيتهم من خلال مدربين على قدر عالى من الكفاءة.



واكد عبد الرؤوف على أن تدريب المعلمين وفق منظومة تعليمية جديدة ومتطورة هدفها الأساسى خلق جيل جديد مبتكر ومبدع.