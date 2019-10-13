1200 طالب وطالبة يؤدون تدريبات يومية استعدادا لافتتاح أسبوع الجامعات الأفريقية في أسوان (صور)



وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بأن الطلاب المشاركين في العروض الرياضية يؤدون هذه التدريبات منذ بداية شهر يوليو الماضي استعدادًا لهذه الفاعلية الهامة والتي تشارك فيها 21 جامعة أفريقية و23 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وأوضح الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط نائب رئيس اللجنة المنظمة والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية أن العروض الرياضية تتضمن عروض لحملة الأعلام وطابور العرض، وحركات رياضية بأدوات وبدون أدوات، علاوة علي أداء الفتيات لقصة حركية تعبر عن عادات وتقاليد أهل الجنوب، وتستمر هذه العروض لمدة 30 دقيقة، وذلك تحت إشراف الدكتور صلاح الدين سليمان مصمم العروض والاستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان



وأشار إلى أن حفل الافتتاح سوف يقام علي ستاد أسوان ويتضمن أيضا حفل غنائي لفرقة بلاك تيما وفرقة الفنان السوداني عبدالله البعيو والفنان عبدالهادي شندو.

أدى 1200 طالبًا وطالبة بكلية التربية الرياضية في جامعة أسوان تدريبات يومية علي فترتين استعدادًا لتقديم عروض رياضية متنوعة في حفل افتتاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الحالي.