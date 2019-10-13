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لوف يكشف سر عدم مشاركة جنابري في مونديال 2014

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:53 م
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لوف يكشف سر عدم مشاركة جنابري في مونديال 2014
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حسام مجدي
 
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كشف يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عن سبب عدم مشاركة سيرجي جنابري لاعب المنتخب ونادي بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم 2014.


تصريحات لوف عن جنابري

وقال لوف في تصريحات صحفية عن جنابري: "في الواقع أردت أن يلعب سيرجي جنابري معنا في نهائيات كأس العالم في عام 2014 عندما كان في الثامنة عشرة من العمر".


وأضاف: "قد قال لي بير ميرتساكر ومسعود أوزيل إن جنابري كان جيدًا بجنون في التدريب ولديه سرعة جيدة ولكنه للأسف أصيب قبل بداية المباراة.


يذكر أن منتخب ألمانيا كان قد فاز بهذه النسخة من بطولة كأس العالم 2014 على حساب منتخب الأرجنتيني.


موعد مباراة منتخب ألمانيا القادمة

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب إستونيا اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

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