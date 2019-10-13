طوارئ في الإسكندرية استعدادا لاستقبال موسم الشتاء (صور)

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تابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء 2019/2020 وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده اليوم مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها علي مستوى المحافظة. بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت شركة الصرف الصحي موقف أعمال تطهير الشنايش حتى ١٣اكتوبر الجاري بكل حي، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بحي منتزه ثان ١٠٠٪، وبحي منتزه أول ٩٤٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبة التطهير به ٩٢٪، وحي وسط ٩٤٪، وحي العجمي ٨٠٪، وعن حي غرب فقد بلغت نسبة التطهير ١٠٠٪، وحي الجمرك ١٠٠٪، أما حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير ٨٨٪، وأكد مسئولي الشركة ان جميع المناطق التي بلغت نسبة التطهير بها ١٠٠٪يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولي الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ ٦مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.



وأوضحت شركة الصرف موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة، فقد أشار رئيس شركة الصرف الصحي إنه من المقرر الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي في المشروع الذي يتم تنفيذه بمحيط كلية الفنون الجميلة في ٢٢اكتوبر الجاري، كما أنه من المقرر الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بمشروع إحلال وتجديد صرف بالكيلو ٢١ في ٢٠ديسمبر القادم، أما عن أعمال تحويل الصرف أسفل كوبري ٥٤ لتعارض الصرف القديم مع الكوبري فمن المقرر الانتهاء منه في ١نوفمبر القادم، وجاري العمل على مشروع إحلال وتجديد منطقة النزهة ( الحضرة الجديدة)، وعن الهبوط بشارع عبد المنعم بمنطقة الجمرك فمن المقرر الانتهاء منه في ١٥اكتوبر القادم.



وأشارت شركة الصرف الصحي، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء شنايش تصريف الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنتزه ثان، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظيفل بقناة السويس بجوار السفارة الصينية، أما عن مشكلة تراكم المياه بشارع٢١٨التنقية الغربية نتيجة كسر ماسورة مياه فقد تم سحب المياه وتم تطهير الشنايش وجاري إصلاح ماسورة المياه المكسورة.



أما عن أعمال تطهير منطقة أم زغيو فمن المقرر الإنتهاء منه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فقد تم تطهير ٤٤ مطبق بالمحطة الثانية، و١٧مطبق من المحطة الثالثة، و١٤مطبق بمحطة ونيس، و١٦مطبق من محطة البيئة، كما يتم حاليا أعمال تطهير ٥ مواسير أسفل الطريق الدولي ومن المقرر الانتهاء منها في أول أسبوع من نوفمبر، وعن مشروع كوبري الثروة السمكية فقد تم البدء في أعمال الحفر وتوصيل وتركيب المواسير للثروة السمكية لعمل خط انحدار ومن المقرر له الإنتهاء في الأسبوع الأول من نوفمبر.



وبناء على توجيهات المحافظ بضرورة الاهتمام بإدخال خدمة الصرف الصحي للمدارس التي تفتقر إليها، فقد أكد اللواء محمود نافع إنه تم تقديم خدمات الصرف الصحي لبعض المدارس التي بحاجة إلى هذا حيث تم تقديم خدمة الصرف الصحي ل ٣٠مدرسة، وهي: (خورشيد الاعدادية، والدكتور أحمد فتحي، ومدرسة أحمد ياقوت، والمتحدة، وعزبة محسن الكبرى، وأبو بكر الصديق، والمشير الجمسي، وأم المؤمنين) بنطاق حي منتزه أول، أما المدارس بحي وسط (مدرسة التجارة بنات، ومدرسة القومية ش جلال الدسوقي، ومدرسة زهران ش فيكتور عمانويل)، أما المدارس بحي شرق ( مدرسة إبن سينا، والشيخ زايد، واسماعيل القباري، ونجيب محفوظ، وأم القرى)، وعن المدارس بحي الجمرك( مدرسة الانفوشي بنات، ومحمد رجب الازهرية)، وعن المدارس بحي العجمي ( مدرس النورس، الحياة، والنور، والتنوير، والحرية الخاصة)، وعن المدارس بحي غرب(مدرسة الجلاء، ومدرسة عدنان، ومدرسة طاهر بك)، وبحي العامرية (مدرسة الحسن بن الهيثم، ومدرسة الشهداء، ومجمع مدارس أم سلمة، ومدرسة أسماء).