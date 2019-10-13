وكيل تعليم الفيوم يشهد احتفال مدرسة سيلا بذكرى نصر أكتوبر

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شهد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم حفل مدرسة الشهيد نصر الدين الثانوية (سيلا الثانوية ) - إدارة شرق الفيوم التعليمية بمناسبة الذكري 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وعدد من أبطال حرب اكتوبر المجيدة من قرية سيلا بشرق الفيوم، والذين شاركوا في الحرب، وإدارة المدرسة ومسئولى الشئون التنفيذية والإتصال السياسي والأمن والعلاقات العامة بالمديرية.



بدأ الحفل بالسلام الوطني، والقرآن الكريم والوقوف حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة، وكلمة الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، وقدم خلالها تحية طيبة إلى شهداء ورجال القوات المسلحة والى روح الشهيد القائد الزعيم الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام وإلى الذين ضحوا من أجل الأرض والعرض والذين استعادو الارض كاملة، وإلى جنود مصر البواسل الذين ضحوا بأنفسهم فداء لمصر الغالية.



وأشار عبدالله، إلى أن تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل علي إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، ووفائهم للدفاع عن ارض الوطن الغالي،وتحقيق النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفع راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة.



كما قدم المستشار العسكري لمحافظة الفيوم كلمة أكد خلالها على قيمة الجندي المصري فى حرب 1973 م وأن الجنود المصريين هم خير أجناد الأرض، وأشار في كلمته على دور الشباب في الوقت الحالى في بناء الدولة المصرية، والعمل الجاد والاخلاص فيه، وأن المصريين أصحاب عقول وأفكار ومهارات مبدعة، واوضح أن الشهيد هو من يدافع عن وطنه وعرضه ولذا له مكانه خاصة عند الله، كما أن عنصر المفاجاة وتوقيت الحرب في الظهيرة كان له أبلغ الأثر على نجاح الحرب، وأوضح كيف تغلب الجندي المصري على الموانع الحصينة للجيش الاسرائيلي كخط بارليف.



وفي نهاية الحفل، تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر للمستشار العسكري للمحافظة وذلك لحضوره حفل المدرسة، وكذلك لإدارة المدرسة ومدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، مؤكدا بضرورة زرع روح الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الطالبات.