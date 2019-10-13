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الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:47 م
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الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل
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الفجر السعودي
 
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استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمكتبه، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

حيث رحب فخامة الرئيس الفلسطيني بالمنتخب الوطني معربا عن سعادته وبالغ سروره بتواجد المنتخب السعودي في فلسطين.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي بالغ شكره للحكومة الفلسطينية وللاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاستقبال وتسهيل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

وأهدى رئيس فلسطين درعا تذكاريا لرئيس الاتحاد السعودي فيما قدم المسحل قميص المنتخب السعودي موقعا من لاعبي المنتخب الوطني هدية إلى قخامة رئيس دولة فلسطين.


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