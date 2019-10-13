"لا تؤجل سعادتك" رحلة مصارحة مع النفس وبلوغ السعادة للكاتبة منى السكر

صدر حديثاً عن منصة كتبنا للنشر الشخصي الإلكتروني لصاحبها الكاتب والروائي محمد جمال، كتاب "لاتؤجل سعادتك" للكاتبة منى السكر، تهدي الكاتبة القاريء فرصة يجلس فيها مع نفسه ليمنحها فرصة الاستمتاع بكل لحظة، أن ينظرإلى كل لحظة سعيدة يمر بها - مهما كان يعتقد أنها بسيطة - بتقدير ويقوم بضمها إلى شريط حياته لتشكل صورة شاملة للسعادة، على أن يضمها لاحقا إلى شريط ذكرياته لتشكل أحد مقومات سعادته الدائمة.

قد يكون ما في الكتاب ليس بالجديد على القاريء، ولكنه يمتاز بأنه حديث من القلب إلى القلب، كما أن الأنشطة التفاعلية الموجودة في الكتاب مصممة لمراجعة الذات، لتغدو بمثابة جلسة مصارحة والتأمل في الأسباب التي آلت إلى عدم شعور القاريء بالسعادة ليفكر في هذه الأسباب ويتفاداها في المرات القادمة، الكاتبة ببساطة أرادت لكم أن تكونوا سعداء وأن تبقوا سعداء!

مي السكر، كاتبة وشاعرة أردنية من أصول فلسطينية ولدت ونشأت في دولة الكويت وتعيش فيها حاليا، حصلت منى على دبلوم مختبرات طبية من كلية المجتمع العربي في المملكة الأردنية الهاشمية ثم ليسانس دراسات إسلامية من جامعة الإمام الأوزاعي في الجمهورية اللبنانية، وحصلت على ماجستير تربية من جامعة فرامنجهام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعملت متدربة معتمدة لأكثر من برنامج تعليمي وتدريبي مثل التعليم الفعال وتنمية مهارات الأطفال تعمل حاليا كمدربة تعليمية في مدرسة ثنائية اللغة في دولة الكويت.

نشرت ديوانها الأول (الحب شعرا) عام 2018، وكتاب (لا تؤجل سعادتك) هو كتابها الثاني والذي نشر هذا العام، ألفت عددا من الكتب التربوية والتي تأمل بنشرها مستقبلا بالإضافة إلى ديوان شعر آخر.





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تكريم هبة الشيخ على منصة كتبنا بجائزة إبداع هذا الشهر

قامت منصة كتبنا بتكريم المؤلفة هبة الشيخ بجائزة الإبداع تقديراً لها على تميز المحتوى الإبداعي الذي قدمته في كتابها الشيق "ينتهي الطريق عند أطراف حذائي" ولكونها أبرز المؤلفين لهذا الشهر.

وكتابها "ينتهي الطريق عند أطراف حذائي" هو نموذج بديع لأدب السيرة الذاتية ممزوجا بأدب السفر، الكتاب هو ديالوج داخلي يدور داخل أغوار المؤلفة أثناء سفرها في عدة بلاد أوربية وأفريقية وأسيوية، بجانب تجوالها داخل مصر.

وأعربت هبة الشيخ عن شكرها وامتنانها لمجهودات منصة كتبها، وسعيها الدؤوب في العمل المستمر لخدمة كتابها الناشئين وتوصيلهم لجمهور عريض من مختلف الفئات، جدير بالذكر أن هبة هي مديرة ثقافية، وعضو مؤسس والمدير الحالي لـ (محطات للفن المعاصر) التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وتهدف إلى إتاحة الفن للجميع عبر الحد من مركزية العمل الثقافي في العاصمة، درست اللغة الفرنسية والترجمة، وتخرجت من كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الفنون من مدرسة أوتريخت للفنون- هولندا. تنوعت خبراتها العملية والمهنية في العمل كصحفية بالإذاعة، وفي الصحافة المطبوعة، إضافة لعملها كمترجمة ومحررة لمواقع إليكترونية مختلفة.

الجائزة التي يعبر عنها تمثال ذهبي يرفع نجمة كبيرة إلى السماء ترمز للضياء والإبداع والتميز الذي يقدمه المؤلفين المميزين الذين تختارهم هيئة التحرير في كتبنا، ويحمل اسم الكاتب أو الكاتبة كتقدير رمزي يعبر عن امتنانا ومحبتنا واحترامنا لإبداع الشباب، الذي وجدت كتبنا في الأصل لتقديمه وتمكينه وإبرازه ودعمه.



