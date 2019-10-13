البرازيل تتعادل مع نيجيريا وتخسر نيمار (فيديو)
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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الفجر الرياضي
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تعادل منتخبا البرازيل ونيجيريا بنتيجة 1-1- في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما في سنغافورة وخرج من خلاله نيمار دا سيلفا نجم السامبا بعد مضي 12 دقيقة للإصابة.
تقدم نيجيريا بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق أريبو ثم تعادل كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 48.
كان منتخب البرازيل قد تعادل في اللقاء الودي الأخير 2-2 مع السنغال قبل مواجهة نيجيريا.
تشكيل البرازيل ضد نيجيريا
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: لودى - ماركينهوس – تياجو سيلفا – داني ألفيس
خط الوسط: كاسيميرو – أرثر ميلو - إيفرتون
خط الهجوم: نيمار – جابرييل جيسوس – فيرمينو
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