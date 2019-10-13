طريقة تحضير لازانيا باللحم

مقادير اللازانيا باللحم

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : 5 ملاعق كبيرة

- الماء : 2 كوب

- طماطم : علبة (مهروسة)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة (مجفف)

- بودرة الثوم : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- جبن الريكوتا : عبوة

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- البيض : 1 حبة

- اللازانيا : 9 شرائح

- جبن موزاريلا : 200 غم (مبشور)





طريقة تحضير اللازانيا باللحم





1. قلبي اللحم في مقلاة واسعة على النار حتى يصبح بني اللون.





2. أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح شفافاً.





3. أضيفي صلصة الطماطم وقلبي.





4. أضيفي الطماطم المهروسة والأوريغانو و الماء وبودرة الثوم والملح والفلفل الأسود والسكر واتركي المزيج على النار حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 40 ساعة.





5. اخلطي الجبن الريكوتا والجبن البارميزان والبيضة واتركيه جانباً.





6. اسلقي اللازانيا بماء مملح لمدة 10 دقائق وصفيها.





7. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.





8. وزعي كوب من الجبن في طبق الفرن ثم ضعي طبقة من اللازانيا.





9. وزعي ثلث كوب من خليط الجبن فوق اللازانيا ثم رشة من الجبن الموزاريلا ونصف كمية اللحم.





10. ضعي طبقة من اللازانيا وباقي كمية اللحم ثم باقي كمية الجبن الريكوتا والجبن الموزاريلا.





11. أدخلي الطبق الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يذوب الجبن ويتحمر الوجه.