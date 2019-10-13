رئاسية تونس 2019: الغنوشي يُدلي بصوته ويعلن الإنطلاق في مشاورات تشكيل الحكومة

إنطلق صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، والتي كان قد نظّم دورها الأول منذ يوم 15 أكتوبر الجاري.





و تواجد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقر مركز الإقتراع نهج القيروان بولاية بن عروس، للمشاركة بالإقتراع بالدورة الثانية للرئاسية.





وأفاد الغنوشي في تصريحات إعلامية، بأن حركة النهضة في بداية المشاورات مع الأطراف التي حقّقت نجاحا في الإنتخابات التشريعية من أجل تشكيل الحكومة القادمة.





ويشار إلى أن النهضة وبعد نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية، كانت قد أعلنت عن دعمها للمترشح قيس سعيّد وعبّرت عن مساندتها له أمام نبيل القروي.





ويجدر التذكير، بأن هذا الدور يتانفس فيه كل من قيس سعيّد ونبيل القروي، حيث تحصل المترشح المستقل قيس سعيّد بالدور الأول على المرتبة الأولى بنسبة تقارب 18،4 بالمائة من مجموع الأصوات، يليه المترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تمكن من نيل المركز الثاني بنسبة 15،5 بالمائة.