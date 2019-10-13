عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:42 م
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عروض اولاد رجب
تعتمد سلاسل محلات اولاد رجب على تقديم المزيد من العروض والخصومات على الكثير من السلع والمنتجات الغذائية التى تقدمها للمستهلكين وتتميز بأسعارها المناسبة لذلك تشهد اقبال كبير من المستهلك على عروضها وخصوماتها، وتبدأ عروض أولاد رجب خلال الشهر الحالى من 10 أكتوبر وتنتهى في 24 أكتوبر الجارى ونستعرض فيما يلي أهم عروض وخصومات أولاد رجب في كافة فروعه على مستوى الجمهورية:
عروض اولاد رجب على منتجات الالبان
تضمنت تخفيضات اولاد رجب العددي من السلع والمواد المعلبة التى شكل أهمية كبرى لدى المستهلك هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع).
عروض اولاد رجب على السلع الغذائية
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
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