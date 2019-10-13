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عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:42 م
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عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض اولاد رجي اكتوبر 2019
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عروض اولاد رجب
تعتمد سلاسل محلات اولاد رجب على تقديم المزيد من العروض والخصومات على الكثير من السلع والمنتجات الغذائية التى تقدمها للمستهلكين وتتميز بأسعارها المناسبة لذلك تشهد اقبال كبير من المستهلك على عروضها وخصوماتها، وتبدأ عروض أولاد رجب خلال الشهر الحالى من 10 أكتوبر وتنتهى في 24 أكتوبر الجارى ونستعرض فيما يلي أهم عروض وخصومات أولاد رجب في كافة فروعه على مستوى الجمهورية:

عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

عروض اولاد رجب على منتجات الالبان
تضمنت تخفيضات اولاد رجب العددي من السلع والمواد المعلبة التى شكل أهمية كبرى لدى المستهلك هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع). 


عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها
عروض أولاد رجب شهر اكتوبر 2019 وموعد انتهائها

عروض اولاد رجب على السلع الغذائية
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.


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