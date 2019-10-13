عاجل.. تزايد أعداد التوابيت المكتشفة بالقرنة في الأقصر إلى 14 تابوتا (صور)

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تواصل البعثة المصرية العاملة في مجال الحفائر بمنطقة العساسيف بمدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال الكشف عن توابيت جديدة بعد العثور على 7، صباح اليوم الأحد، بالجبانة الأثرية.



وقال مصدر مسؤول بقطاع الآثار في الأقصر، إن عدد التوابيت التي عثر عليها حتى الآن، وصل إلى 14 تابوتًا بالمنقطة، حيث تم استخراجهم من تبة ترابية كانت في المنقطة على بعد لا يزيد عن نصف متر من سطح الأرض، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة كانت مأهولة بالسكان قبل عملية تهجير أهالي جبل، قبل نقلهم إلى مدينة القرنة الجديدة قبيل عام 2010.



ومنطقة العساسيف، تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بنحو 300 متر، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة والغير مكتشفة حتى الآن، حيث تتضمن المقابر المكتشفة بها مقابر من الأسرات 18 و25 و26، والتي تغطي الفترة تقريبًا من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.



وأضاف المصدر، أنه تم اخطار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، والدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، لإبلاغهم بالكشف، لافتًا إلى أنه من المقرر وصول أحدهما أو كلاهما خلال الساعات المقبلة.



وأشار إلى أن تلك التوابيت التي عثر عليها لم تكن متواجدة في مقابر، ولذلك لم يتم اكتشاف أصحابها حتى الآن، كما سيتم فتحها للكشف عن المومياوات التي بداخلها، من قبل لجنة مختصة، لا فتًا إلى أنه من المقرر وصول وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال الساعات المقبلة للوقوف على الاكتشاف، وبدء الأبحاث عليه للكشف عن أصحاب التوابيت وسبب تواجدها في هذه المنطقة بعيدًا عن تواجدها داخل مقابر.



