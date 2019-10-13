انفجار يقتل 9 أشخاص في شرق الصين

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لقى تسعة اشخاص مصرعهم اليوم الاحد فى انفجار غازى وقع فى شرق الصين، وفقا لما ذكره تليفزيون الدولة.



دمر الانفجار المطعم وألحق أضرارا بالمتاجر المجاورة في مدينة وشى الساحلية بمقاطعة جيانغسو.



ذكرت CCTV أنه اصيب 10 آخرين ولكن حالتهم مستقرة. وقد تم ارسال اكثر من 200 من عمال الانقاذ الى مكان الحادث.



انهار جسر في الأسبوع الماضي في نفس المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص داخل سيارة.



كانت جيانغسو موقع انفجار كيميائي هائل في مارس، عندما توفي ما يقرب من 80 شخصا في واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية في الصين في السنوات الأخيرة.

