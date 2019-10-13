ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انفجار يقتل 9 أشخاص في شرق الصين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:37 م
Advertisements
انفجار يقتل 9 أشخاص في شرق الصين
Advertisements
طباعة
ترجمة: منار طارق
 
Advertisements
لقى تسعة اشخاص مصرعهم اليوم الاحد فى انفجار غازى وقع فى شرق الصين، وفقا لما ذكره تليفزيون الدولة.

دمر الانفجار المطعم وألحق أضرارا بالمتاجر المجاورة في مدينة وشى الساحلية بمقاطعة جيانغسو.

ذكرت CCTV أنه اصيب 10 آخرين ولكن حالتهم مستقرة. وقد تم ارسال اكثر من 200 من عمال الانقاذ الى مكان الحادث.

انهار جسر في الأسبوع الماضي في نفس المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص داخل سيارة.

كانت جيانغسو موقع انفجار كيميائي هائل في مارس، عندما توفي ما يقرب من 80 شخصا في واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية في الصين في السنوات الأخيرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: انفجار كيميائي انفجار غاز الصين
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
1
x
15:00
0
مالي
الأرجنتين
0
x
16:00
0
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status