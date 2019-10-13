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محافظ القاهرة يؤكد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز (صور)

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:35 م
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محافظ القاهرة يؤكد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز (صور)
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إسماعيل منطاوي
 
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز الممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة، والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بشرق القاهرة، حيث تمتد أعمال التطوير لحوالى 5 كيلومتر بدءًا من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مرورًا بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 متر للحارة مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة، بالاضافة إلى انشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بشارع الحجاز لتفقد أعمال التطوير والتي شدد فيها المحافظ على رفع مخلفات الحفر أولًا بأول، ورفع أعمدة الانارة المخلوعة وصيانتها ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات انارة مزدوجة حديثة لتكثيف اعمال الانارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره، والعناية بالأشجار وتقليمها مع إنشاء أحواض زهور والعناية بالمسطحات الخضراء.
محافظ القاهرة يؤكد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز (صور)
محافظ القاهرة يؤكد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز (صور)
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