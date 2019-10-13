محافظ القاهرة يؤكد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز (صور)

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز الممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة، والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بشرق القاهرة، حيث تمتد أعمال التطوير لحوالى 5 كيلومتر بدءًا من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مرورًا بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز.





وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 متر للحارة مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة، بالاضافة إلى انشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار.



