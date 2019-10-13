"القوى العاملة": استرداد نصف مليون جنيه كفالات بنكية لـ31 عاملا مصريا بلبنان

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 31 عاملا مصريا يعملون في لبنان، وقيمتها 31 ألف دولار، أي ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصري تقريبا، وذلك خلال شهر سبتمبر 2019.



وفي نفس السياق قال المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل ، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.



وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لاستلامها.



وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام بتوفير 34 فرصة عمل خارجية، منوها إلى أن المكتب تلقي 25 شكوى من العمالة المصرية، وقام بحل 17 شكوى منها بالطرق الودية، وجار دراسة 5 شكاوى، وأحال 3 شكاوى إلى القضاء، كما قام المكتب بعمل 6 زيارات ولقاءات ميدانية منها 3 مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، و2 للمنشآت الخاصة وواحدة للمصالح الحكومية، فضلا عن الرد على 148 استفساراً للعمال المصريين بطريقة مباشرة.