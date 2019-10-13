"الثقافة الفلسطينية" تفتتح معرض الكتاب السنوي الرابع في البيرة

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية معرض الكتاب السنوي الرابع2019، والذي يقام تحت عنوان" بالقراءة نرتقي.. بالقراءة نعرف أكثر" والذي تنظمه وزارة الثقافة وبلدية البيرة وذلك اليوم في مركز البيرة الثقافي.

وقد افتتح المعرض الذي ينظم بالشراكة مع جمعية الناشرين الفلسطينيين ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، محمد عياد الوكيل المساعد في وزارة الثقافة ونائب رئيس بلدية البيرة جمال شلطف.

ومن جانبه قال عياد "إن وزارة الثقافة ستكون دوماً داعمة لكل فعل ثقافي إبداعي يساهم في نشر الوعي، فمن القراءة تولد الثقافة التي هي الأساس لبناء المجتمع الفلسطيني"، وأضاف نفتح اليوم فضاءً جديداً لكي تصبح الثقافة حالة اجتماعية منتشرة بين الشباب".

وأكد أن هذا اللقاء واحد من الفضاءات المهمة التي تعول وزارة الثقافة عليه ليكون فعلا مستداما، وأضاف أن مركز البيرة الثقافي كان وما زال من أهم مراكز الإبداع، ومعرض الكتاب جاء لينثر في قلوبنا معنى حقيقيا لمفهوم الثقافة والابداع مندمجاً مع الحرية التي نريدها لهذه البلاد.

من جهته شكر جمال شلطف وزارة الثقافة اهتمامها بإنجاز معرض الكتاب السنوي الرابع واهتمامها بتنظيمه، وأكد أن البلدية على استعداد تام لدعم الثقافة والمثقفين.

وشكر بسام نعيم وزارة الثقافة وبلدية البيرة على انجاز هذا المعرض وكل الجهات المهتمة بنشر الثقافة، وقال":نحن في وزارة التربية والتعليم نعمل على أن تكون القراءة عادة تتوارثها الأجيال وهناك افكار كثيرة نعمل على تحقيقها وأن تكون القصة جزء من المنهاج المقرر".

كما وتخلل افتتاح المعرض عرض فلم "معرفة الاتجاهات عبر النجوم" الذي نظمته وزارة الثقافة الادارة العامة للتراث، وحضر الفلم عدد من طالبات مدارس البيرة، وتم تعريف الطالبات على بعض المخطوطات التي ألفت في علم الفلك، والمعرفة الفلكية عند العرب والمسلمين.

كما وشرح باسم عريقات مدير التربية والتعليم في وزارة رام الله والبيرة للطالبات عن أهمية معرفة علم النجوم والفلك وكيف كان العرب الأوائل يعتمدون عليها في معرفة اتجاهاتهم، وأهميتها على اعتبار أنها جزء من ثقافة قديمة وليس خرافات.

هذا ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام وتنظم على هامشه مجموعة من الفعاليات الثقافية.