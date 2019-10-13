محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة النباشين والبؤر السوداء لأماكن تجمعات القمامة والمخلفات



على الصعيد ذاته استعرض مسؤولي الرصد البيئي والنظافة وتجميل المدينة، تقارير أعمال النظافة خلال الأسابيع السابقة، من الوضع داخل المحطات الوسيطة حيث تم بها حملة تنظيف وتطهير كاملة، وعمل الصيانة اللازمة لمراكز المعالجة، وكذا استمرار أعمال دهان الكناتر والحاويات وأعمال الإحلال والإصلاح بها، وتجريف الأتربة، والكنس الآلي وغسيل الشوارع، والجمع المنزلي ومن أسفل العقارات والجمع بالصفارة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، المهندس أسامة الخولي نائب رئيس شركة نهضة مصر لأعمال النظافة، مسئولي الرصد البيئي، والحدائق وتجميل المدينة، ورؤساء الأحياء.



كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مسؤولي النظافة والرصد البيئي ورؤساء الأحياء بشن حملة مكبرة على مستوى المحافظة لمتابعة النباشين والبؤر السوداء والنقاط الساخنة لأماكن تجمع القمامة والمخلفات للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن، علاوة على تكليف مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بوضع خطة لإصلاح صناديق القمامة خلال 3 أشهر على مستوى الإسكندرية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي شروط التعاقد بالجمعيات المتعاقد معها.وشدد المحافظ على ضرورة إصلاح وصيانة كافة النوافير بالحدائق والميادين، فضلًا عن تكثيف أعمال تهديب الأشجار والنخيل وإزالة مخلفات الحدائق من جوانب الطريق والجزيرة الوسطى خاصة بمداخل المدينة والطرق الرئيسية بها، وكذا تكثيف أعمال رفع القمامة بمعدات الأحياء، ورفع مخلفات الهدم والبناء وتجريف الأتربة خاصة بأطراف المدينة، وجمع المخلفات من حرم الترام، فضلا عن تكثيف أعمال رفع القمامة من المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة.