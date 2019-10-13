ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طوارئ برأس غارب عقب إعلان احتمالية سقوط أمطار غدًا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:18 م
Advertisements
طوارئ برأس غارب عقب إعلان احتمالية سقوط أمطار غدًا
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر عن احتمالية سقوط أمطار ما بين شديدة أو متوسطة على "مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة" وما بين خفيفة ومتوسطة على مدن "الغردقة – سفاجا القصير" وذلك اعتبارا من غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك طبقًا لمتابعة مركز التنبؤ بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.

وأشارت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها ظهر اليوم الأحد إلى أنه جار رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستدامة وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، ومتابعة الأحوال الجوية عن طريق غرفة عمليات تجمع جميع الجهات المختصة بالمدينة.

وكانت أصدرت محافظ البحر الأحمر، تعليماتها إلى جميع مجالس مدن المحافظة، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أنه جاري انتشار وتوزيع سيارات شفط المياه والمعدات على بعض المناطق المحتمل سقوط بها أمطار للتعامل الفورى في حالة حدوث امطار.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سقوط أمطار رأس غارب أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
1
x
15:00
0
مالي
الأرجنتين
0
x
16:00
0
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status