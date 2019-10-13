طوارئ برأس غارب عقب إعلان احتمالية سقوط أمطار غدًا
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:18 م
Advertisements
محمد طه
Advertisements
Advertisements
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر عن احتمالية سقوط أمطار ما بين شديدة أو متوسطة على "مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة" وما بين خفيفة ومتوسطة على مدن "الغردقة – سفاجا القصير" وذلك اعتبارا من غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك طبقًا لمتابعة مركز التنبؤ بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.
وأشارت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها ظهر اليوم الأحد إلى أنه جار رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستدامة وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، ومتابعة الأحوال الجوية عن طريق غرفة عمليات تجمع جميع الجهات المختصة بالمدينة.
وكانت أصدرت محافظ البحر الأحمر، تعليماتها إلى جميع مجالس مدن المحافظة، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.
وأكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أنه جاري انتشار وتوزيع سيارات شفط المياه والمعدات على بعض المناطق المحتمل سقوط بها أمطار للتعامل الفورى في حالة حدوث امطار.
Advertisements
- طوارئ بـ"رأس غارب" وتحذيرات من السيول
- إدارة أزمات البحر الأحمر: احتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق في هذا الموعد
- رأس غارب تعلن حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار
- عاجل.. أزمات البحر الأحمر تعلن احتمال سقوط أمطار بعدد من المدن.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
- محافظة البحر الأحمر: ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة
- ظهور غيوم كثيفة بالغردقة ورأس غارب وتوقعات بسقوط أمطار.. والقيادات التنفيذية تعلن الطوارئ
- سقوط أمطار غزيرة بمنطقة رأس شقير بالبحر الأحمر
- إعادة فتح طرق البحر الأحمر بعد غلقها بسبب سوء الأحوال الجوية
- رجال الحماية المدنية يواصلون رفع مياه الأمطار بطريق رأس غارب-الزعفرانة (صور)
- "أزمات" البحر الأحمر تحذر من احتمال سقوط أمطار خفيفة على مدن المحافظة
المزيد عن: سقوط أمطار رأس غارب أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر