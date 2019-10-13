طوارئ برأس غارب عقب إعلان احتمالية سقوط أمطار غدًا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر عن احتمالية سقوط أمطار ما بين شديدة أو متوسطة على "مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة" وما بين خفيفة ومتوسطة على مدن "الغردقة – سفاجا القصير" وذلك اعتبارا من غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك طبقًا لمتابعة مركز التنبؤ بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.





وأشارت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها ظهر اليوم الأحد إلى أنه جار رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستدامة وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، ومتابعة الأحوال الجوية عن طريق غرفة عمليات تجمع جميع الجهات المختصة بالمدينة.





وكانت أصدرت محافظ البحر الأحمر، تعليماتها إلى جميع مجالس مدن المحافظة، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.



