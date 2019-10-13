أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 45 كرسى –خلاطة – 2 ميزان – استاند - 15 اوتاد – 2 شمسية – 2 ميزان – 2 ترولي - وبلغ الإجمالي 69 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط بائع متجول – 2 تسول – 19 اشتباه – مضايقة سائحين - وبلغ الإجمالي 24 قضية جنائية مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

