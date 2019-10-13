ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:14 م
Advertisements
أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 45 كرسى –خلاطة – 2 ميزان – استاند - 15 اوتاد – 2 شمسية – 2 ميزان – 2 ترولي - وبلغ الإجمالي 69 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط بائع متجول – 2 تسول – 19 اشتباه – مضايقة سائحين - وبلغ الإجمالي 24 قضية جنائية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: امن الجيزة الهرم المنطقة الاثرية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
1
x
15:00
0
مالي
الأرجنتين
0
x
16:00
0
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status