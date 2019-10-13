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عاجل.. إصابة نيمار واستبداله في مباراة البرازيل ونيجيريا (فيديو)

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:28 م
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عاجل.. إصابة نيمار واستبداله في مباراة البرازيل ونيجيريا (فيديو)
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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تعرض نيمار داسيلفا نجم البرازيل للإصابة خلال مباراة بلاده الودية ضد نيجيريا ليتم استبداله في الدقيقة 12.

 

وخرج نيمار في الدقيقة 12 لحساب فيليبي كوتينيو نجم بايرن ميونيح فيما بدا على نجم باريس سان جيرمان التأثر بإصابة في العضلة الخلفية في قدمه اليسرى خلال اللقاء الذي يجرى على الملعب الوطني في سنغافورة.

 

تشكيل البرازيل ضد نيجيريا

 

 حراسة المرمى: إيدرسون

 

خط الدفاع: لودى - ماركينهوس – تياجو سيلفا – دان ألفيس

 

خط الوسط: كاسيميرو – أرثر - إيفرتون

 

خط الهجوم: نيمار – جابرييل جيسوس – فيرمينو

 

ويسعى منتخب نيجيريا للسير على خطى التي تعادل 2-2 أمام البرازيل في المباراة الودية الأخيرة استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا.

 

 

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