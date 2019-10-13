فرنسا تطالب مجددا بإنهاء العدوان التركي على سوريا

طالبت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أنقرة مجددا إلى "إنهاء تدخلها العسكري" في سوريا "بأسرع ما يمكن".

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن بلادها "قلقة" لفرار حوالي 800 شخص من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا.

وقالت سيبيت ندياي على قناة "فرانس 3" الحكومية "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا... بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأت به والذي قمنا بإدانته بوضوح".



