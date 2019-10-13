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حجز محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو" لـ 25 ديسمبر للحكم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:24 م
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حجز محاكمة متهمين بـأحداث ماسبيرو لـ 25 ديسمبر للحكم
المستشار محمد سعيد الشربيني
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مـروة هيـكل
 
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة المُتهمين محمد عبد الحميد ومحمد شوقي بالقضية المعروفة بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 25 ديسمبر للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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