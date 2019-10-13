بث مباشر مباراة البرازيل ضد نيجيريا يلا شوت yalla shoot رابط يوتيوب youtube

بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل ضد نيجيريا والتي تحتضنها دولة سنغافورة لحساب مباريات فترة التوقف الدولي التي تشهدها الدوريات خلال الفترة القليلية الماضية والتي تقام فيها بعض المباريات الودية وتصفيات بطولات الفيفا المختلفة .





" الفجر الرياضي " ضمن خطته التي يتبعها مؤخراً روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد من متابعة المباراة على الهواء بجودة عالية بدون تقطيع تعليق عربي يتصدره المصري علي محمد علي واحد من المعلقين المخضرمين في الوطن العربي . وفي التقرير التالي يسلط معكمضمن خطته التي يتبعها مؤخراً روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد من متابعة المباراة على الهواء بجودة عالية بدون تقطيع تعليق عربي يتصدره المصري علي محمد علي واحد من المعلقين المخضرمين في الوطن العربي .





يلا كورة إتش دي yalla kora hd وقبل المباراة نجح الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في تحقيق رقم مميز وذلك يوم الخميس الماضي خلال مشاركته ضد منتخب السنغال ضمن أجندة مباريات الفيفا الدولية والتي يستعد خلالها كل فريق للاستحقاقات المقبلة .





يلا شوت بلس yalla shoot plus وشارك إبن السيلساو في المباراة كاملة ونجح في تقديم تمريرة سحرية سجل منها زميله روبرتو فيرمينو هدف منتخب بلاده الوحيد قبل أن يسجل دييدهيو هدف التعادل لرفقاء ساديو ماني لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة .





كورة لايف kora live وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات بعد المباراة أن نيمار نجح في الوصول إلى المباراة رقم 100 له بقميص منتخب بلاده ليتساوى مع زميله المعتزل روبينيو في إنجاز شخصي وصل له اللاعب الشاب والذي يطمح يوماً ما في أن يكون أفضل لاعب بالعالم .





كورة سبورت kora sport ويسعى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يتجاوز خمسة لاعبين يتفوقون عليه فيما يخص تاريخ المشاركات مع بطل العالم في خمسة مناسبات آخرها عام 2002 بعد الفوز على المنتخب الالماني بهدفين مقابل لا شيء وقعهما رونالدو .





كورة جول kora goal وفيما يخص أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البرازيلي في المباريات الدولية فإن الأسطورة كافو يتصدر المشهد بعد أن شارك في 142 مباراة دولية ويليه الظهير الطائر صاحب القدم الصاروخية روبرتو كارلوس الذي شارك في 125 مباراة.





ويحل داني ألفيش في المركز الثالث ب117 لقاء ولوسيو في المركز الرابع ب105 مباراة وكلاوديو تافاريل في المركز الخامس ب101 لقاء وهو الرقم الذي وصل له نيمار بالفعل بعد أن شارك خلال العشرة دقائق الأولى ضد منتخب نيجيريا .







