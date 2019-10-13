السيسي يكشف عن رسالته للجيش المصري قبل ترشحه للرئاسة



وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، "ربنا مطلع على مصر وأهلها أنهم بيسعوا في الإصلاح، والبناء، والتنمية، والتعمير، وتغيير الواقع لواقع أفضل"، منوهًا بأن مصر هى المكان الوحيد في الوجود الذي تجلى عليه الله – سبحانه وتعالى-.



وتابع: "أنا مش مطمن على مصر عشان أنا هنا.. لاء عشان ربنا هنا، فمحدش هيقدر يخدعنا"، مشيدا بوعي المصريين في التصدي لمحاولات التضليل، معتبرًا أن ما أنجزه الجيش المصري خلال العشر سنوات الماضية فضل كبير من ربنا على مصر.



واستطرد: "لما اتفقت معاهم أترشح، قولتلهم هترشح بس أنتم هتشتغلوا زي ما أنا عايز تحت رجلين المصريين"، موضحا أنه يقصد أن ينفذ الجيش كل شيىء لصالح مصر.



حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مطمئن على الوضع في مصر، معلقا: "أنا مطمن أوي"، مضيفًا: "أنتم تصدقوا أن في حد يقدر يخدع ربنا.. ويا ترى ربنا بيساعد المفسد ولا الصالح".