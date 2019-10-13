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فرانس فوتبول تعلن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية وأسماء المرشحين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:15 م
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فرانس فوتبول تعلن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية وأسماء المرشحين
الكرة الذهبية
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أحمد عصام
 
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أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن موعد حفل الكرة الذهبية لموسم 2019 حيث سيقام الحفل في مسرح شاتليت في مدينة باريس الفرنسية.


وسيكون هذا الحفل يوم 2 ديسمبر هو موعد الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2019، وتعد هذه هي النسخة رقم 64 في تاريخ الجائزة، حيث فاز السير ستانلي ماتيوس بأول جائزة من مجلة فرانس فوتبول خلال عام 1956.


وتعلن فرانس فوتبول عن الثلاثي المرشح لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم خلال يوم 21 أكتوبر المقبل.


وتوج لوكا مودريتش بجائزة الموسم الماضي، وذلك متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي انطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني.


وأضاف المنظمون على هذا الحفل بعض الجوائز في الموسم الماضي، حيث تم تسليم جائزة أفضل لاعبة كرة قدم وفازت بها أداء هيجربيرج، وأيضا الجائزة الثانية كانت افضل لاعب تحت 21 عاما ونجح في الفوز بها الشاب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.


وكان قد توج ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي أقيم في ميلانو.

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