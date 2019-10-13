أحد الحاضرين بالندوة التثقيفية لـ القنوات الإخوانية: "أنا أبويا مزراع مش وزير ولا مستشار"
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:13 م
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رقية جمال
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قال طالب بجامعة الأزهر الشريف، أحد الحاضرين بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، إن مصر لم تصبح مثل الدول المجاورة لها؛ لأن العلاقة بين الشعب والجيش المصري علاقة جوهر، وما يحدث في شمال سوريا الآن التي لم يكن يستطيع أحد منذ 10 سنوات أن يحط قدمه في سوريا، لكن الآن وضع سوريا أصبح مبكي، معقبًا: "أنا ببقى قاعد قدام التليفزيون مقهور".
وأضاف، خلال مشاركته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر تحدي وإرادة"، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه ردًا على من يتحدثوا بالقنوات الإخوانية عن أن من يشاركوا بالمؤتمرات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء وزراء ومستشارين: "أنا أبويا مزارع، والناس اللي جنبي أهلهم صنايعية وفلاحين، وإحنا طلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر".
حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأضاف، خلال مشاركته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر تحدي وإرادة"، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه ردًا على من يتحدثوا بالقنوات الإخوانية عن أن من يشاركوا بالمؤتمرات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء وزراء ومستشارين: "أنا أبويا مزارع، والناس اللي جنبي أهلهم صنايعية وفلاحين، وإحنا طلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر".
حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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