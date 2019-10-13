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اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:00 م
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اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم "الفجر "، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان



وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،54.289  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"،63.338  بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 74.385 بـ ليرة لبنانية .



وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.192  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار


 

عيار الذهب

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية  

 اسعار الذهب عيار 24

48.13$

74.385

سعر الذهب عيار 22

44.12$

66.353

اسعار الذهب عيار 21

42.12$

63.338

اسعار الذهب عيار 18

36.10$

54.289

سعر الذهب عيار 14

28.08$

42.225

سعر الذهب عيار 12

24.07$

36.192

اسعار أوقية الذهب

1.497$

2.251.163

اسعار جنيه الذهب

336.93$

506.705

اسعار كيلو الذهب

48.132$

72.384.658

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة بـ ليرة لبنانية


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

 12 أكتوبر

42.225

54.289

63.638

72.727

11 أكتوبر

42.045

54.058

65.476

74.542

10 أكتوبر

42.176

54.226

64.840

73.959

9 أكتوبر

42.688

54.723

63.845

72.963

8 أكتوبر

42.688

55.749

65.041

74.330

 


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