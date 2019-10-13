اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم "الفجر "، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،54.289 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"،63.338 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 74.385 بـ ليرة لبنانية .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.192 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة
لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
48.13$
|
74.385
|
سعر الذهب عيار 22
|
44.12$
|
66.353
|
اسعار الذهب عيار 21
|
42.12$
|
63.338
|
اسعار الذهب عيار 18
|
36.10$
|
54.289
|
سعر الذهب عيار 14
|
28.08$
|
42.225
|
سعر الذهب عيار 12
|
24.07$
|
36.192
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.497$
|
2.251.163
|
اسعار جنيه الذهب
|
336.93$
|
506.705
|
اسعار كيلو الذهب
|
48.132$
|
72.384.658
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ ليرة لبنانية
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
12 أكتوبر
|
42.225
|
54.289
|
63.638
|
72.727
|
11 أكتوبر
|
42.045
|
54.058
|
65.476
|
74.542
|
10 أكتوبر
|
42.176
|
54.226
|
64.840
|
73.959
|
9 أكتوبر
|
42.688
|
54.723
|
63.845
|
72.963
|
8 أكتوبر
|
42.688
|
55.749
|
65.041
|
74.330
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