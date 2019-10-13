



استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم "الفجر "، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان









وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 54.289 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 63.338 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 74.385 بـ ليرة لبنانية .









وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.192 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار



