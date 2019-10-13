عاجل.. السيسي: "مهجرناش حد في سيناء" (فيديو)



وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، "إحنا مهجرناش حد في سيناء"، موضحًا أنه كان هناك بيوت ومزارع ملاصقة للحدود مع قطاع غزة، وحتى يتم تأمين تلك المنطقة كان لا بد من أن يتم إخلاء مساحة كيلو في كيلو من تلك البيوت والمزارع، حيث كان يتم تعويض الأهالي ماديا.



وأتابع، "أنا مهجرتش حد الكلام ده محصلش في 67.. أنا بقول كده عشان المصريين يسمعوا"، مستطردا: "إحنا إدينا فلوس للناس، وزلنا المزارع لأنه أمن قومي لنحو 100 مليون، ولن نسمح يكون شوكة"، منوهًا بأنه جاري بناء تجمعات بدوية، وأصبحت جاهزة للسكن.



وأضاف، "لما طيارة فيها وزيري الداخلية والدفاع تنزل على أرض مصر وتنضرب.. ده كلام، فكان لا بد من إجراء يتم اتخاذه، لأن لازم الطيارة تنزل في العريش، وبكرة تشوفوا".



ونوه بأن أعدائنا عندما فشلوا في حشد المصريين للخروج ضد الدولة أثناء تواجده في الأمم المتحدة، قاموا بتنفيذ عملية إرهابية في نفس اليوم وهو الجمعة مساءًا، معقبا: "عدونا واحد".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم السيطرة والاستقرار الأمني تحسن كثيرًا في سيناء، منوهًا بأنه لا بد أن يكون هناك تعاون أكبر بين القوات المسلحة وأهالي سيناء.