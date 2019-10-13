مفاجأة من الهيئة العامة للترفيه للفنان محمد عبده.. اعرف التفاصيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بتغير اسم المسرح المغلق الي مسرح فنان العرب محمد عبده، وذلك عن تكريم رموز الأغنية السعودية في "موسم الرياض" الذي يُعد أضخم المواسم.

وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا:" ‏فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق الذي في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده."





وحظيت هذه البادرة باهتمام كبير، لتكريم رمز أسهم في تطور الأغنية ونشر التراث الموسيقي للجزيرة العربية ونالت إعجاب وتقدير جمهور الفن، لاسيما أن الفنان الكبير محمد عبده يعتبر مدرسه منفرده في الموسيقى والأغنية منذ أكثر من 5 عقود، وهو يغني للوطن والحب ويجسد المشاعر الإنسانية بكل تفاصيلها.





وتشهد العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".





وعاش "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ من يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.





وتنوعت الفعاليات ما بين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لتناسب جميع فئات المجتمع، سعيًا من الهيئة العامة للترفيه، والتي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية.



وشهد انطلاقة "موسم الرياض" عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا ومحمد هنيدي وعمرو مصطفى، وشخصيات عالمية أخرى، وآلاف الزائرين، الذين أشادوا بهذا الحدث الضخم.





ومن بين الفعاليات التي يشهدها "موسم الرياض"، معرض الصيد والصقور السعودي، ومهرجان فيراري، وكرنفال الرعب، وبارك التزلج، اولحديقة الساحرة.



كذلك يتضمن الحدث العديد من الفعاليات الأخرى مثل: فوت بارك، وليالي عدن، وليالي المحروسة، وفرقة "بي تي إس" الكورية، وتجربة نيرف، وتجربة مارفل، والنافورة الراقصة.





وعلى صعيد الفعاليات الفنية يشد موسم الرياض عرض مسرحيات لأشهر نجوم الكوميديا، و50 حفلة غنائية لأشهر الفنانين العرب والخليجيين، بالإضافة للمواهب الشابة التي تم دعمها من قبل هيئة الترفية.



