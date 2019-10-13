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أردوغان: القوات التركية ستدخل بعمق 30 إلى 35 كلم في الأراضي السورية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:00 م
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أردوغان: القوات التركية ستدخل بعمق 30 إلى 35 كلم في الأراضي السورية
أردوغان
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وكالات
 
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن القوات التركية ستدخل بعمق 30 إلى 35 كلم في عمق الأراضي السورية.

 

وأعلن أردوغان، أنه  تم السيطرة على مركز مدينة رأس العين و4 قرى في الوقت الحالي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

 

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

 

مقتل 262 من جيش أردوغان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات الجيش التركي خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

 

 وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها في المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا فيما بعد.

 

تنسيق قطري تركي

وكشفت وزارة الدفاع التركية عن تنسيقها مع النظام القطري بخصوص العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف المدنيين، وقوبلت بانتقادات دولية.

 

إدانات عربية

وأدانت دول عربية وغربية الهجوم البري والجوي الذي تشنه تركيا على شمال شرقي سوريا، واصفة إياه بأنه "غزو وعدوان وتعدٍ سافر واعتداء صارخ على أرض عربية"، داعية إلى "وقفه فورا".

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