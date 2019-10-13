محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة "حياة كريمة" في قرى فرشوط ودشنا المستهدفة (صور)

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قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية للقرى المستهدف العمل بمبادرة "حياة كريمة"، بقرية الدهسة والحاج سلام بمركز فرشوط، والتي يقوم بالعمل بها مؤسسة مصر الخير لتفعيل محور من محاور العمل بالمبادرة طبقا لمجال عملها.



وخلال الزيارة قام المحافظ بزيارة منازل المستحقين ومتابعة العمل بها، واختتمت الزيارة الميدانية بزيارة مشروع سكن كريم في قرية أبومناع شرق نجع الميات.



وقد رافقه الزيارة حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، وخالد عمران مؤسسة مصر الخير، والتي تقوم بتنفيذ أنشطتها في قرية الحاج سلام والدهسة ضمن العمل بمبادرة حياة كريمة وعدد من القيادات التنفيذية.



وكانت قد بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بعرض وتنسيق آليات وخطط تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالقري المستهدفة بالمحافظة والبالغ عددها 8 قرى في عدد من مراكز المحافظة.



وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إنه يتم الآن العمل على تلك القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المحاور التي يتم العمل عليها كالتالي:



1.توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير.



2.مد وصلات مياه ووصلات صرف صحي للمنازل المحرومة من هذه الخدمات.



3.توفير الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان.



4.توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.



5.تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، بما يشمل تجهيز منازل الزوجية.



6.عقد أفراح جماعية لمساعدة المحتاجين.



7.إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين بما يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد الوطني.



8.تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.



9.إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.



10.توفير كسوة الأطفال خاصة في المناسبات.



11.تقديم دعم عيني بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجًا.



