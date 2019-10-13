انطلاق الدراسة بمعهد الأفروآسيوية للدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، بدء الدراسة وانتظامها بالمعهد الأفروأسيوي للدراسات العليا والبحوث، لافتا إلى إعلان الجداول الدراسية وتقديم خدمات تعليمية وبرامج متميزة لتخريج كوادر متخصصة في الدراسات المتعلقة بقارتى أفريقيا وآسيا والإسهام بشكل فعال لتحقيق التواصل بين مصر وأفريقيا وآسيا.



وتابع أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم في مجالات البحث العلمي، وزيادة البرامج الدراسية المتميزة، والمواكبة لاحتياجات سوق العمل.



وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان معهد الدراسات الافروآسيوي يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكده على أن نظام الدراسة قائم علي الفكر والإبداع فى الحصول على المعلومات وغير معتمد على التلقين والحفظ لتخريج كوادر متخصصة من حمله الدبلوم والماجستير والدكتوراه للوفاء باحتياجات المجتمع المحلى، ويشرف على المعهد الدكتور حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا والذى أكد أنه تم قبول ٢٠٠ طالب وطالبه للدراسة بالمعهد.



وقال الدكتور حسن يوسف، إنه عقد لجان للاختبارات الشخصية واختبارات اللغة العربية وإعلان الجداول الدراسية. للانتظام بالدراسة ورافق رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال تفقدهما لأول يوم دراسة بالمعهد المحاسب سمير النجار امين عام الجامعة، والدكتور عادل السعدني عميد كليه الآداب، والدكتور حسن رجب عميد كليه الألسن، والدكتور أحمد عوين وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى فراج وكيل المعهد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ومنى فيصل امين الجامعة المساعد لمقر الجامعة القديمة.

