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وزيرة الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:58 م
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وزيرة الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة
وزيرة الصحة هالة زايد
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منى صموئيل
 
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 20192020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 ملايين علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي.

يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضًا الوقاية وتعزيز الصحة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم صرف 5.1 ملايين علبة لبن للأطفال "شبيه لبن الأم" أقل من عام خلال الربع الأول من العام المال الحالي، يتضمن 3.3 ملايين علبة لبن للأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر 6 شهور، و1.8 مليون علبة للأطفال من عمر 6 شهور وحتى سنة.

وأضاف أن ألبان الأطفال تم توفيرها في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 1096 منفذًا، مشددًا على أهمية الرضاعة الطبيعية للحفاظ على النمو والتطور السليم للأطفال.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أنه تم توفير 2.5 مليون كبسولة فيتامين "أ" للأمهات بعد الولادة، والذي يساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من أمراض العيون وتعزيز صحة الأسنان والعظام وكذلك الحفاظ على توازن الهرمونات والمساعدة في التئام الجروح، إضافةً إلى متابعتهن وتحويل الحالات المستحقة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان إضافةً إلى تقديم التثقيف الصحي والتغذوي، مضيفًا أنه يتم فحص ومتابعة الأطفال حديثي الولادة عن طريق الكشف الطبي الدوري وإجراء التحاليل، كما تم توفير 7.5 ملايين كبسولة فيتامين "أ" للأطفال عند عمر 9 شهور و18 شهرًا.

وأضافت "سرور" أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ26 ألف سيدة وطفل من غير المصريين، من مختلف الجنسيات وذلك بوحدات رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ريف وحضر، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي بالمجان.

وأكد متحدث الوزارة، أن الوزارة تعطي اهتمامًا رئيسيًا لتوفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات وتقديم الوعي الصحي لهم، حيث تقدم جميع الخدمات الخاصة بصحة الأم والطفل من كشف وتحاليل وصرف مغذيات للمستحقين بالمجان.
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