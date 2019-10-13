قبل انطلاقته مع المنتخب.. حسام البدري "مرعب" في البدايات (تقرير)

يستعد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لخوض أولى مبارياته رفقة منتخب الفراعنة أمام منتخب بتسوانا مساء غد الاثنين، في مباراة ودية ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتولى حسام البدري القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي تمت إقالته عقب إخفاق الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019 وخروج المنتخب من دور الـ 16 بعد هزيمة مفاجأة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

ويعد حسام البدري واحد من أهم المدربين المصريين خلال السنوات الأخيرة، خاض عدة تجارب تدريبية قبل توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، حيث سبق وتولي تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة وحقق معه عدة نجاحات وبطولات مميزة، كما تولي قيادة فريق انبي، والمريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي، كما كان له تجربة مخيبة مع المنتخب الاوليمبي، وسبق وتولي رئاسة نادي بيراميدز.

كيف جاءت ضربة بداية حسام البدري في تجاربه التدريبية السابقة؟

حقق حسام البدري نتائج جيدة في مباراته الافتتاحية خلال تجاربه التدريبية السابقة، حيث حقق 6 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة في "ضربة البداية" مع الأندية التي تولي تدريبها وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

- أول مباراة لـحسام البدري مع الأهلي في ولايته التدريبية الأولي موسم 2008 – 2009 كانت ضد فريق حرس الحدود بكأس السوبر المصري وخسر المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

- انطلاقة "البدري" مع فريق المريخ السوداني موسم 2010 – 2011 جاءت أمام فريق هلال الساحل يوم 5 مارس 2011 بالدوري السوداني، وفاز المريخ 2-1، سجل الهدفين (محمد مقدم ومصعب عمر).

- أما "ضربة البداية" لحسام البدري مع فريق إنبي جاءت أمام الإنتاج الحربي بالجولة 11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2011- 2012 وفاز الفريق البترولي 2-0 سجلهما (عمرو الحلواني).

- في الولاية التدريبية الثانية لـ"البدري" مع الأهلي موسم 2011- 2012 خاض أول مباراة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا وفاز المارد الأحمر 2-1، سجلهما (عماد متعب – جدو).

- قاد مدرب منتخب مصر فريق أهلي طرابلس الليبي للفوز في أوليى مبارياته بالدوري الليبي موسم 2013 -2014، بعدما تغلب على فريق الأخضر 2-1 سجلهما (محمد الغنودي – كوفي بوتش).

- حقق المنتخب الأوليمبي انتصارا كاسحًا في أولي مباريات "البدري" على حساب منتخب السودان بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي جمعتهما في 13 نوفمبر 2014 سجل الأهداف( رامي ربيعة – أيمن بشيري "بالخطأ في مرماه" – محمود كهربا "هدفين" – شكري نجيب).

- فاز حسام البدري في مباراته الأولي خلال ولايته التدريبية الثالثة مع الأهلي علي حساب فريق الإسماعيلي 1-0 في افتتاح الدوري الممتاز موسم 2016 -2017 وسجل الهدف (عبد الله السعيد).











