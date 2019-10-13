أرقام مثيرة لمحمد صلاح مع ليفربول قبل موقعة مانشستر يونايتد
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:30 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعد نادي مانشستر يونايتد من الأندية القليلة التي لم يزر محمد صلاح شباكها حتى الآن منذ انتقاله إلى البريميير ليج، ويسعى اللاعب المصري لتسجيل هدفه الأول بشباك اليونايتد.
وخاض محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 10 مباريات حتى الآن، وكان منها مباراتين في دوري أبطال أوروبا حيث خسر الفريق من فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وفاز على فريق سالزبورج نتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.
بينما لعب صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع لزملائه 3 أهداف، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات بالبطولة حتى الآن.
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط إلى التشامبيونشيب.
Advertisements
- حصاد صلاح في الدوري الأول.. أرقام مميزة وأهداف مؤثرة
- بعد رحيل مورينيو.. مانشستر يونايتد "شكل تاني" مع سولسكاير
- مانشستر يونايتد يخطط لضم ضحية محمد صلاح
- كيف غير "سولسكاير" أفكار مانشستر يونايتد
- ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد
- التعادل يحسم موقعة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة البريميرليج
- موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم 28/9/2019| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر beIN SPORTS HD
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال
- موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي