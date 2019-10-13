محمود فوزي يكتب : المسئولية الاجتماعية والطالب الجامعي





سيفتقد البحث العلمي جوهره الرئيسي؛ إذا انعزل عن المجتمع، وقتها ستنمو الفجوة المعرفية بين الطالب وسوق العمل، وستتحول الدراسة الجامعية لنظريات ونماذج نمطية لا تخطو حيز التنفيذ؛ لذا كان لزامًا تقدير هذه المبادرة الجامعية الداعية إلي تبني اتجاهًا متسقًا مع الخط الفكري المرتبط بمشكلات النظام الاجتماعي، ووثيق الصلة بمتغيراته الاقتصادية والثقافية، ومتوافقا في ذات الوقت مع اتجاهات الطلاب وأفكارهم.

وكان لكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دورًا رياديًا في مواكبة هذا الاتجاه ؛ من خلال حرصها سنويًا علي انعقاد ندوات تثقيفية حول العلاقات العامة وبرامج المسئولية الاجتماعية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة؛ بحضور رواد وخبراء هذا القطاع في مصر والوطن العربي؛ وهو الأمر الذي تخطي كونه ملتقًا تثقيفيًا لتنمية وعي الطلاب وتشكيل معارفهم؛ بل السعي قدمًا نحو تطبيق مفهوم التنمية والاستدامة والاقتصاد الأخضر؛ بما يواكب اتجاهات الاقتصاد العالمي.