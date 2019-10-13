حجز 80% من تذاكر "موسم الرياض" و400 مليون عوائد الرعاية

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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن نسبة مبيعات فعاليات موسم الرياض في دورته الأولى الذي انطلق بالعاصمة أمس الاول وصلت الى 80%



كما شهد إقبال كبير من الرعاة وتنافس غير مسبوق على مستوى المنطقة، حيث بلغت قدمه الرعاة ما يقارب 400 مليون ريال.



وقال في كلمة له على هامش أفتتاح "منتدى صناعة الترفيه" وذلك خلال الفترة 13 - 14 أكتوبر 2019م بفندق الريتز بالرياض صباح اليوم الأحد، " ان موسم الرياض سيشهد 46 ألف فرصة عمل موسمية من خلال تواجد 3 آلاف فعالية والخدمات المساندة لها على مدار اكثر من شهرين، منوها الى أن قطاع الترفيه في المملكة يستهدف 250 الف فرصة عمل دائمة حتى 2030.



وأكد خلال الجلسة الثانية للمنتدى عدم وجود أي انسحاب المنظمين أو مشاركين بالفعاليات رغم حجمها الكبير للثقة الكبير في اقتصاد المملكة وتواجد الجمهور الذي أثبت ذلك في أول يوم مع فعالية الفرقة الكورية في استاذ الملك فهد بحضور تجاوز 60 الف، وأكثر من 200 الف في معرض الصقور والأسلحة، منوها الى أن عدد الشركات الوطنية في الموسم تجاوز 80 شركة.



وكشف آل الشيخ الى أن موسم الرياض سيضم مسرحين بحجم كبير أحدهم باسم فنان العرب محمد عبده بسعة 22 ألف مشاهد، وآخر باسم الفنان الفقيد أبوبكر سالم بالفقيه بسعة 6 آلاف.



الجدير يالذكر أن منتدى صناعة الترفيه العالمي شهد توقيع هيئة الترفيه لعدة مذكرات تفاهم مع عدة جهات تمثلت في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تطوير الكوادر البشرية في مجال الألعاب الإلكترونية إضافة إلى دعم وتشيجيع ريادة الأعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية، ومذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز تهدف إلى نقل الخبرات في مجال التدريب والتعليم، ومذكرة تفاهم مع برنامج "كفالة" تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم ضمانات للبنوك المقرضة، وتسهيل عمليات الإقراض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة العاملة بقطاع الترفيه.



