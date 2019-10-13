رئاسية تونس 2019: جمعية 'عتيد' تؤكد غياب شبه كلي لملاحظي المجتمع المدني واتحاد الشغل بسوسة

إنطلق صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، والتي كان قد نظّم دورها الأول منذ يوم 15 أكتوبر الجاري.





وعن تواجد الملاحظين، فقد أكّد المنسق الجهوي لجمعية عتيد بسوسة عادل الطبلبي، أنّه تم تسجيل غياب شبه كلي لملاحظي المجتمع المدني في مراكز الاقتراع بصفة عامة، والملاحظين التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل بصفة خاصة.





وأفاد الطبلبي أنه تم تسجيل غياب شبه كلي لملاحظي أحد المترشحين في جميع مراكز الاقتراع بالدائرة، مضيفا بأنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات أوالإخلالات إلى حدّ اللحظة.





ويجدر التذكير، بأن هذا الدور يتانفس فيه كل من قيس سعيّد ونبيل القروي، حيث تحصل المترشح المستقل قيس سعيّد بالدور الأول على المرتبة الأولى بنسبة تقارب 18،4 بالمائة من مجموع الأصوات، يليه المترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تمكن من نيل المركز الثاني بنسبة 15،5 بالمائة.