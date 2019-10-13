المناطق الأثرية بمحافظة المنيا تستقبل وفدا روسيا (صور)

مدير إدارة السياحة المنيا تضم 39 من المقابر القديمة



حسين: المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية



واضاف المحافظ أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.



كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا وترك أثر جيد في نفوس الزائرين



من جانبه، أوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن وصول تلك الرحلات كان من خلال البواخر السياحية النيلية والرحلات السياحية، كما ان برنامج الوفود شمل زيارة مناطق بني حسن وتل العمارنة خلال مدة إقامتهم، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي.



استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدا سياحيا من روسيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس وكذلك تونا الجبل وبنى حسن.قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ان المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات الأمنية والتنفيذية لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة.كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها المحافظة لترك أثر جيد فى نفوس الزائرين.من جانبه قال الدكتورثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا،إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثارتل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثارالأشمونين شمال غرب مركز ملوى ومنطقة أثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترًا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.الجدير بالذكر أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اكد إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفود سياحية من انجلترا وبلجيكا، وأخرى متعددة الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.