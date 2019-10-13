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رئاسية تونس 2019: رئيس الحكومة ينتخب..

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:25 م
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رئاسية تونس 2019: رئيس الحكومة ينتخب..
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مروى الجلاصي
 
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إنطلق صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، والتي كان قد نظّم دورها الأول منذ يوم 15 أكتوبر الجاري.

وقد أدّى رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الصباح، واجبه الإنتخابي في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بالمدرسة الإبتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى.

ويجدر التذكير، بأن هذا الدور يتانفس فيه كل من قيس سعيّد ونبيل القروي، حيث تحصل المترشح المستقل قيس سعيّد بالدور الأول على المرتبة الأولى بنسبة تقارب 18،4 بالمائة من مجموع الأصوات، يليه المترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تمكن من نيل المركز الثاني بنسبة 15،5 بالمائة.
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