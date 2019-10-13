رئاسية تونس 2019: رئيس الحكومة ينتخب..

إنطلق صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، والتي كان قد نظّم دورها الأول منذ يوم 15 أكتوبر الجاري.





وقد أدّى رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الصباح، واجبه الإنتخابي في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بالمدرسة الإبتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى.



