للعروس الجديدة.. هذا المكياج يناسب الفستان الفضي الميتالك في السهرات

للعروس الجديدة في شهر العسل، التي تستعد للخروج مع زوجها، إليكِ عزيزتي مكياج يناسب إطلالتك مع ارتداء فستان الفضي الميتاليك، لتبدين في غاية الاناقة والجمال:





1. المكياج الجريء: ننصحك بمكياج يبرز جمال الشفاه في حالة الرعبة في اختيار لوك صريح وجريئ، ويمكنك اختيار الاحمر القاني او البنفسجي الداكن، شرط ان تنسّقيه مع مكياج عيون بني - سموكي خفيف، لكي ترسي التوازن المطلوب بين ملامح عينيك وشفاهك. ينصح بهذا المكياج لصاحبات العيون اللوزية والعسلية.





2. مكياج عيون سموكي: إذا كنت ترغبين في درجة قوية وبارزة من المكياج، فننصحك بالمكياج السموكي الاسود، شرط ان يتم تنسيقه مع اجمر شفاه متوسط اللون أي غير داكن. المكياج السموكي الاسود يبرز جمال عينيك وينقل مكياجك الى مستوى ليق بالسهرات والامسيات الفاخرة.





3. المكياج الكلاسيكي: إذا كنت ن هوواة الأيلاينر، يمكنك دوما اعتماد المكياج الريترو الذي يرتكز على أيلاينر أسود يبرز جمال عينيك، على ان يتم تنسيقه مع أحمر شفاه باللون الاحمر. يلائم هذا المكياج كل الوجوه ولاسيما صاحبات الوجوه المدورة.





4. مكياج العيون الفضي: لا تبالغي في تطبيق ظلال العيون الفضي عند اعتماد هذا اللوك، والا ارتد الامر سلبا على اطلالتك.

عموما ينصح بهذا المكياج لصاحبات العينين الملونتين.

ولارساء التوازن ينصح بتنسيقه مع مكياج شفاه باللون النيود، انظري نموذج هالي بيري في مكياج العيون الفضي الذي نسقته مع مكياج شفاه نيود.

هذا النوع من المكياج يلائم صاحبات الوجوه الطولية البيضوية والجبين العريض.