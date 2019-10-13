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"لو معندكيش لحمة".. طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:26 م
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لو معندكيش لحمة.. طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ
كباب حلة
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ننشر لكِ وصفة تحضير كباب الحلة بالفراخ بدلا من اللحوم في حالة عدم تواجدها في المنزل، حيث تحل الفراخ كبديلة في هذه الحالة ويمكن تحضير كبابا الحلة بكل سهولة وستحصلين على طعم مميز ومذاق رائع:

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ 
المكوّنات 
كيلوغرامان من صدور الدجاج المسحب. 

ثلاثة فصوص من الثوم. 

حبة من البصل. 

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. 

حبة من الفلفل الأخضر الحلو. 

حبة كبيرة من الطماطم. 

ملعقة كبيرة من السمن النباتي. 

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 

ملعقتان صغيرتان من الملح. 

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. 

طريقة التحضير
نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ونضعها جانباً. 

نفرم البصل فرماً ناعماً ثمّ نضعه في وعاء على النار، ونضيف السمن والزيت النباتي ونقلّب إلى أن يذبل قليلاً. 

نفرم الثوم ناعم ثمّ نضيفه إلى البصل ونقلّب المكوّنين، ثمّ نقطع الطماطم ونضيفها إلى الخليط. 

نقطّع البصل الأخضر ونضيفه إلى الخضراوات، ونقلّب المزيج حتى تمتزج المكوّنات. 

نضيف كمية مناسبة من الماء حيث لا يغمر المكوّنات في الوعاء، ثمّ نغطي الوعاء ونترك المزيج على النار حتى تنضج المكوّنات جميعها. 

نرفع المزيج عن النار ثمّ نقدمه مباشرة.
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