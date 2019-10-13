فيتل: انطلاقتي في سباق جائزة اليابان الكبرى سيئة للغاية

أقر السائق الألماني سباستيان فيتل "فيراري"، الذي جاء في المركز الثاني بسباق جائزة اليابان الكبرى اليوم الأحد، بعد انطلاقه من المركز الأول أن انطلاقته كانت "سيئة للغاية".







وقال فيتل عقب انتهاء السباق: "الأنوار كانت مُضاءة لوقت طويل، لكنها غلطتي، فقد كانت سيئة للغاية وبعدها ازدادت الأمور صعوبة؛ لأن مرسيدس كان سريعًا للغاية وإيقاعه أسرع من إيقاعنا".







كان فيتل، تحرك بسيارته قبل الموعد المحدد للانطلاق ومن ثم توقف وفي موعد الانطلاق تخطّاه الفنلندي فالتيري بوتاس سائق "مرسيدس" من الجانب الأيسر ونجح في إنهاء السباق في المركز الأول.







وأكد السائق الألماني أن افتقاد (فيراري) للإيقاع مقارنه بـ(مرسيدس) كان السبب في خسارة السباق المركز الأول.



