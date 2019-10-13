شعب فرنسا يسأل والبابا تواضروس يجيب

أجاب قداسة البابا تواضروس الثانى على أسئلة الحضور خلال لقائه مساء أمس شعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر المطرانية)، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها عليهم والتي دار موضوعها عن "الزواج والأسرة".





وجاءت الأسئلة وإجابات قداسة البابا كالتالي:

حدثنا عن مشاعر الأبوة الروحية؟

هذا موضوع كبير فالأبوة أغلى قيمة في حياتنا، ولذلك عندما يسام الكاهن نناديه: "أبونا"، والذي حفظ كنيستنا عبر التاريخ هي هذا الكلمة الصغيرة "أبونا الكاهن" و"أبونا الأسقف" و"أبونا البطرك". وكلمة الأبوة هي أغلى شيء وكل الكهنة الذين تحبونهم رأيتم فيهم صورة الأبوة، فملامح الأبوة هي التي تجعل خدمة الكنيسة ناجحة وهي التي تصنع الرباط القوي بين الراعي والرعية، بين الأب الكاهن والشعب الذي يخدمه.





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