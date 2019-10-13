زوجة مصطفى فهمي تشاركه فرحة الاحتفال بزفاف ابنته

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انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا صورة تجمع بين زوجة الفنان مصطفى فهمي، الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وابنته دينا، بالفستان الأبيض في حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس في فيلا مصطفى فهمي.



وظهرت فاتن موسي ودينا مصطفى فهمي، في الصورة وهما تحتضنان كل منهما الأخر، كما أن أظهرت الصورة أن علاقتهما مليئة بالحب وليس يوجد خلافات بينهما على عاكس المتعرف عليه في المجتمع العربي بأن البنت من المستحيل أن تحب زوجة أبيها.



وكان احتفل الفنان مصطفى فهمي،مساء أمس السبت بزفاف ابنته دينا، في حفل اقتصر على أهل العروسين وعدد من أصدقائهما المقربين فقط.



وحرص الفنان مصطفى فهمي،على أن يجعل حفل زفاف ابنتة مميز ومختلف فقد قدم وصلة رقص مع العروس، على مجموعة من الأغاني الأجنبية، وسط تصفيق الحضور، حيث عن على المكان فرحة عارمة احتفالا بهذا الحدث السعيد.



وفي سياق منفصل تزوج الفنان مصطفي فهمي، من الاعلامية اللبانية فاتن موسي، منذ عام بحفل زفاف حضر به العديد من النجوم بالوطن العربي.



يذكر أن أخر أعمال الفنان مصطفى فهمي، مسلسل "مليكة الذي شارك به في دارما رمضان 2018 مع الفنانة دينا الشربيني، وحقق المسلسل نجاح كبير، حيث أنه كان أول بطولات دينا الشربيني.