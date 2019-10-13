خامنئي يطالب الحرس الثوري الإيراني بتطوير أسلحة أكثر تقدما وحداثة

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قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للانباء، إن المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي طلب من الحرس الثوري الايراني اليوم الاحد تطوير أسلحة أكثر تقدما وحداثة وسط تصاعد التوترات الاقليمية.



وأضاف خامنئي في كلمة ألقاها في جامعة الإمام الحسين العسكرية في طهران: "يجب أن يكون لدى الحرس أسلحة متطورة وحديثة، ويجب تطويرها في الوطن.



وتابع: "أنت بحاجة إلى تطوير وإنتاج أسلحتك".



وتصاعدت التوترات في الخليج منذ أن ألقت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باللوم علانية على إيران في هجمات 14 سبتمبر على أكبر منشأة لمعالجة النفط الخام في العالم في المملكة العربية السعودية.



وقال خامنئي: "يتمتع الحرس الثوري اليوم بوجود قوي داخل إيران وخارجها، لقد أدى النهج الأمريكي العدائي إلى زيادة عظمة الحرس".



وقد نفت إيران تورطها في الهجمات السعودية، التي زعمتها قوات الحوثي الحليفة لإيران في اليمن.



وتخطط الولايات المتحدة لنشر حوالي 3000 جندي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أسراب المقاتلين، وجناح الحملة الجوية وأفراد الدفاع الجوي، وسط توترات متصاعدة مع منافستها السعودية.



وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق القوى النووية لعام 2015 مع إيران وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

