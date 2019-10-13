فقرة غنائية "يوم في تاريخنا فارق" بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:23 م
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هدى عبدالرازق
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قدم كورال فني، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، فقرة غنائية بعنوان "يوم في تاريخنا فارق".
حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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