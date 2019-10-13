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هند صبري: المرأة المصرية حصن وسند لبلدها.. ودورها لا يقل عن المحارب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:26 م
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هند صبري: المرأة المصرية حصن وسند لبلدها.. ودورها لا يقل عن المحارب
هند صبري
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رقية جمال
 
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قالت الفنانة هند صبري، إن فيلم الممر كان طريق عبرت به مصر والأمة العربية من لحظة الانكسار إلى لحظات الانتصار.

وأضافت "صبري"، خلال مشاركتها بفعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، اليوم الأحد، أنها تشرفت بمشاركتها بفيلم الممر بأن تجسد دور زوجة المحارب، مؤكدة أن المرأة المصرية العظيمة يظهرها معدنها الأصيل في المحن والصعاب، فالمرأة المصرية هي حصن وسند بلدها ودورها لا يقل عن دور المحارب سواء أخيها أو ابنها أو شريك حياتها، بدعمها وحبها وإيمانها يستطيع أن يقوم بدوره على أكمل وجه.

ووجهت "صبري"، تحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية العظيمة، ولمصر بقواها الصلبة والناعمة وتحية إجلال وتقدير للجيش المصري العظيم.

حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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