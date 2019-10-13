الأهلي يطمئن على 4 إصابات قبل مباراة الزمالك

يتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيًا شاملا عن لاعبي الفريق المصابين للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للمشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي.





وتضم قائمة المصابين مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد وعمرو السولية





وكان مروان محسن قد أجرى مؤخرًا جراحة في وجهه في حين يعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

ويطئمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد.





وينتظر اللاعب العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.





وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أعلن جاهزية عمرو السولية للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في مباراة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.