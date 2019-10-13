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إطلاق برومو وبوستر بانوراما الفيلم الأوروبي 2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
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إطلاق برومو وبوستر بانوراما الفيلم الأوروبي 2019
بانوراما الفيلم الأوروبي
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الفجر الفني
 
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طرحت إدارة "بانوراما الفيلم الأوروبي" برومو الدورة الثانية عشر التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر المقبل ، ويعرض من خلالها أكثر من 55  فيلماً، من أهم الإنتاجات الأوروبية، والبرومو من تصميم الفنان حازم راغب .

 

 كما كشفت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية " على موقع فيسبوك ، عن البوستر الرسمي للدورة الثانية عشر وهو من تصميم كلٍ من أحمد حمود ونورا علي.

 

تشهد الدورة الجديدة التى تستمر لمدة احدى عشر يوماً  إقامة العديد من الفعاليات السينمائية مثل إقامة العديد من الحوارات واللقاءات مع  الفنانين والسينمائيين المصريين والعالميين .

 

وكما هو معروف تهدف "بانوراما الفيلم الأوروبي" منح المشاهد فرصة جديدة لمتابعة عدد من الأعمال السينمائية الأوروبية، ولقاء عدد من صناع تلك الأعمال، من خلال الأفلام التي يتم عرضها خلال البانوراما.

 

وتقام عروض البانوراما في سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما الزمالك إضافة إلى عروض محدودة في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد من المحافظات الآخرى.

 

يُذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي أقامته شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين"، وتنظمه سينما "زاوية"، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.

 

وبدأت عروض مهرجان "بانوراما الفيلم الأوروبي" عام 2004 فى القاهرة فقط وتتم بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع EUNIC.

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